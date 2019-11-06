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رياضة

بالأرقام.. هوسكود العالمية تصدر تقييماً لـ محمد صلاح عن مباراة جينك وليفربول

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:35 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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نور عادل
أعدت شبكة "هوسكود" العالمية تقييمًا لأداء لاعب فريق ليفربول محمد صلاح بعد مشاركته في مباراة الأمس أمام جينك في دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها الريدز بنتيجة 2-1.

وشارك محمد صلاح في المباراة بأكملها وصنع هدف فوز ليفربول والذي سجله أليكس أوكسلايد تشامبرلين.

وحسب شبكة "هوسكود"، حصل محمد صلاح على تقييم 7.6/ 10، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3.2 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 74 %.

وفاز محمد صلاح في الصراعات الهوائية 3 مرات، وفي المراوغات مرة واحدة.

وتمكن محمد صلاح من التصدي للخصم 6 مرات، ولم يفقد الاستحواذ على كرته طوال المباراة.

وصوَّب محمد صلاح 6 تسديدات، منها واحدة تجاه المرمى، و2 خارجه، و3 تم التصدي لها من قِبل الخصم.
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