بالأرقام.. هوسكود العالمية تصدر تقييماً لـ محمد صلاح عن مباراة جينك وليفربول

أعدت شبكة "هوسكود" العالمية تقييمًا لأداء لاعب فريق ليفربول محمد صلاح بعد مشاركته في مباراة الأمس أمام جينك في دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها الريدز بنتيجة 2-1.





وشارك محمد صلاح في المباراة بأكملها وصنع هدف فوز ليفربول والذي سجله أليكس أوكسلايد تشامبرلين.





وحسب شبكة "هوسكود"، حصل محمد صلاح على تقييم 7.6/ 10، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3.2 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 74 %.





وفاز محمد صلاح في الصراعات الهوائية 3 مرات، وفي المراوغات مرة واحدة.





وتمكن محمد صلاح من التصدي للخصم 6 مرات، ولم يفقد الاستحواذ على كرته طوال المباراة.



