كريم بنزيمة يعادل رقم أسطورة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تمكن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني من معادلة رقم أسطورة النادي الملكي الفريدو دي ستيفانو عقب تسجيل هدف فريقه الرابع أمام جالطة سراي التركي في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ، على ملعب السانتياجو برنابيو.





ورفع بنزيما رصيده الى 49 هدفًا بقميص ريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا , ليعادل رقم الأسطورة دي ستيفانو , ويصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد بدوري الأبطال.





ويتصدر كريستيانو رونالدو هدافي ريال مدريد بدوري الأبطال برصيد 105 أهداف , في حين يأتي في المركز الثاني الأسطورة , راؤول جونزاليس الذي سجل 66 هدفًا بدوري الأبطال.



