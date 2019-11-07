هيونداي فيرنا 2020 في جميع انحاء العالم عدا مصر

كشفت شركة هيونداي موتور الكورية عن الموديل الجديد من السيارة الأشهر في مصر فيرنا رغم قيام الوكيل في مصربعرض فيرنا 2020 بنفس شكلها عام 2006 رغم اختفاء هذا الشكل تماما عالميا .



وتلاحظ ان تصميم السيارة فيرنا 2020 الجديد يشبه تصميم السيارة النترا Elentra 2019 وجاء الموديل الجديد من السيارة هيواندي verna 2020 مميز للغاية بشبكة عريضة و مصابيح امامية حادة و مصابيح خلفية تمتد على طول شنطة السيارة.



تأتي فيرنا 2020 بمحرك 1600 سي سي 123 حصانا متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات و بكاميرات أمامية وخلفية ومستشعرات مسافات للركن وأنظمة لتثبيت السرعة ونظام أوتوماتيكي لمنع الانزلاق ABS



وسيتم طرح verna 2020 بسعر يبدأ من 17 ألف دولار بما يعادل (289 ألف جنيه تقريبا).