قوافل طبية واحتياجات معيشية .. حزب مستقبل وطن يقدم خدمات مهمة للمواطنين

نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات بتاريخ خلال الخامس من نوفمبر الحالي، وذلك في إطار الدور التنموي الذي يقوم به لخدمة المواطنين.



حيث اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة بافتتاح عدة معارض لبيع حلوى المولد بأسعار مخفضة بمناطق "الأميرية - الشرابية – غمرة"، كما اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية بتنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات والتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمنطقة سيدي بشر قبلی .



كما اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة مطروح بالقيام بأعمال رفع كفاءة وصيانة بمدرسة التمريض بمدينة مطروح ، وإضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الغربية بتوزيع أعداد من البطاطين بالمجان على الأسر الفقيرة بقرى "بشبيش- الشهیدی - صفط تراب" بمركز المحلة الكبرى .



وفي أمانة الحزب بمحافظة الشرقية أقيمت منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمركز الإبراهيمية فضلا عن تنظيم مجموعات تقوية بمختلف المواد الدراسية لطلبة المرحلة الإعدادية بمركز كفر صقر وكذلك تنظيم احتفالية لتكريم بعض الاطفال الأيتام وتوزيع بعض الهدايا عليهم بمركز شباب مشتول السوق .



وقام أمانة الحزب بمحافظة المنوفية بتوزيع حلوى المولد على بعض الأسر الفقيرة بمراكز "شبين الكوم - الباجور- تلا"، كما اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية باطلاق حملة للتبرع بالدم وتوزيع بعض الأدوية بالمجان على الأسر الفقيرة بمركز سرابيوم.



وقامت أمانة الحزب بمحافظة السويس بتنظيم احتفالية لتكريم الفرق الفائزة بنهائي دوری مستقبل وطن للكرة الخماسية بالمحافظة وتوزيع الجوائز عليهم بمركز شباب المثلث بمدينة السويس بحضور قيادات الحزب .



وفي أمانة الحزب بمحافظة جنوب سيناء إضطلعت أمانة الحزب بمحافظة توزيع كمية من حلوي المولد على الأسر الفقيرة بمدينتي "راس سدر – وأبوزنيمة"، وإضطلعت أمانة الحزب بمحافظة المنيا بافتتاح عدة معارض لبيع السلع الغذائية والأدوات المنزلية بمراكز "مغاغة - سمالوط - بني مزار".



فيما نظمت أمانة الحزب بمحافظة الوادى الجديد بتنظيم ندوة تثقيفية حلول كيفية تأهيل الكوادر العمالية لخوض العمل الحزبي بمقر إتحاد العمال بمركز الخارجة .