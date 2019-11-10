رجل المواقف المخلص.. إنجي علي توجه رسالة مؤثرة لـ أشرف زكي

وجهت الإعلامية إنجي علي، الشكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية علي موقفه الأخير مع هيثم أحمد زكي بعد وفاته من استلام الجثة واستحراج تصريح للدفن لعدم وجود أحد من أقاربه.



ونشرت إنجي علي صورة لها تجمعها بالفنان أشرف زكي وعلقت عليها قائلة: "الدكتور أشرف زكى الاخ والصديق وعشرة السنين حقيقي من الشخصيات المحترمة والجدعه اللى الواحد لازم يقولها مش عارفة اتكلم عن إيه ولا إيه من مواقف كتير مع كل الناس فى حزنهم وفى فرحهم وفى مشاكلهم فى اى وقت".



وأضافت: "تليفونك مفتوح للناس كلها اللي أنا شايفاه دلوقتي من كمية الحب والاحترام والتقدير اللي الممثلين بيتكلموا فيه عنك وعن شهامتك وجدعنتك معاهم فى مواقف كثيرة ، وآخر موقف وقوفك مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي الله يرحمه ،يؤكد فعلا إن يابخت الممثلين فعلا بنقيب زى اشرف زكى ، ياريت يكون في نقيب زي حضرتك عندنا كإعلاميين رجل الموقف المخلص .. شكرا دكتور أشرف زكي ".

