AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رجل المواقف المخلص.. إنجي علي توجه رسالة مؤثرة لـ أشرف زكي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:22 ص
انجي علي و اشرف زكي
انجي علي و اشرف زكي
Advertisements
مصطفى كرم
وجهت الإعلامية إنجي علي، الشكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية علي موقفه الأخير مع هيثم أحمد زكي بعد وفاته من استلام الجثة واستحراج تصريح للدفن لعدم وجود أحد من أقاربه.

ونشرت إنجي علي صورة لها تجمعها بالفنان أشرف زكي وعلقت عليها قائلة: "الدكتور أشرف زكى الاخ والصديق وعشرة السنين حقيقي من الشخصيات المحترمة والجدعه اللى الواحد لازم يقولها مش عارفة اتكلم عن إيه ولا إيه من مواقف كتير مع كل الناس فى حزنهم وفى فرحهم وفى مشاكلهم فى اى وقت".

وأضافت: "تليفونك مفتوح للناس كلها اللي أنا شايفاه دلوقتي من كمية الحب والاحترام والتقدير اللي الممثلين بيتكلموا فيه عنك وعن شهامتك وجدعنتك معاهم فى مواقف كثيرة ، وآخر موقف وقوفك مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي الله يرحمه ،يؤكد فعلا إن يابخت الممثلين فعلا بنقيب زى اشرف زكى ، ياريت يكون في نقيب زي حضرتك عندنا كإعلاميين رجل الموقف المخلص .. شكرا دكتور أشرف زكي ".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوج والدة هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان الراحل.. فيديو

إنجي علي تنهار من البكاء على الهواء.. لهذا السبب

زوج والدة هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل لأول مرة عن الراحل.. وموعد وصول الشقيق الوحيد للقاهرة

عمري ما حسيت انك نقيبي.. انجي خطاب توجه رسالة لـ أشرف زكي

نقيب الممثلين يحكي لأول مرة عن موقف إنساني من هيثم أحمد زكي

انهيار خطيبة هيثم أحمد زكى من البكاء فى العزاء .. صور

ترشيحاتنا

اخبار البرلمان.. تغيير شكل الدعم من العينى إلى النقدي.. وتحرك عاجل ضد وزارة التموين

حظر استخدام رموز الخوخ والباذنجان في فيسبوك وإنستجرام لسبب غريب

اخبار الفن.. رانيا يوسف ترتدى الحجاب في صندوق الدنيا .. وأول ظهور لشقيق هيثم أحمد زكى وانهيار خطيبته.. ونقل هادى الجيار إلى المستشفى

معزة ذكية.. أرادوا إطعامها لـ نمر مفترس فصحابته لمدة 4 سنوات

مجرم ينتقم من سعودي.. وهذا هو الحكم عليه

بعد الطرح الأولى .. أرامكو السعودية تكشف المخاطر التي تواجهها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب مبرح من معلمة أمريكية لطالبة والشرطة تتدخل.. فيديو

تحمل رسالة شديدة اللهجة.. الألمان يبعثون بصخرة هدية إلى ترامب

بالتيجر الذهبي .. مايا دياب تشعل إنستجرام بـ فستان مثير