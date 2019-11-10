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أخبار العالم

الكرملين: بوتين يعتزم عقد ثلاثة اجتماعات منفصلة على هامش قمة بريكس

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم عقد ثلاثة اجتماعات منفصلة على هامش قمة (بريكس)، المقرر انعقادها في البرازيل، يومي 13 و14 نوفمبر الجاري.

وأضاف بيسكوف، في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يلتقي بوتين جميع المشاركين في القمة في برازيليا.

وكان بيسكوف قد أعلن، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي من المحتمل أن يعقد اجتماعا منفصلا مع نظيره البرازيلي جاير بولسونارو على هامش قمة (بريكس).

ويعتزم بوتين القيام بزيارة تمتد لمدة ثلاثة أيام للبرازيل؛ التي من المقرر استضافتها لقمة (بركيس)؛ المكونة من (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

وكان بوتين قد أعرب عن أمله في عقد محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينج في برازيليا.
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