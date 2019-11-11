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فن

بـ فستان أسود.. شيماء سيف تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:13 ص
شيماء سيف
شيماء سيف
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محمد بدران
نشرت الفنانة شيماء سيف صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شيماء سيف في الصورة بفستان أسود أنيق، وتركت شعرها منسدلا من الخلف على ظهرها، وهو ما ابرز من ملامح وجهها المميزة، والرقيقة، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

يذكر أن شيماء سيف شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بدل الحكاية 3، ومسلسل "الزوجة 18" أمام الفنان حسن الرداد.

وكانت شيماء سيف تزوجت في أكتوبر 2018، من محمد كارتر و أقاما حفل زفاف أسطوري حضره عدد من نجوم الفن في مقدمتهم محمد رمضان.
بـ فستان أسود.. شيماء سيف تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها
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