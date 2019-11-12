فرمان اتحاد الكرة ..الزمالك وبيراميدز فى ورطة بشأن الميركاتو الشتوى

تمسك مسئولو اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بعدم تغيير اللائحة الخاصة بالـ القيد المحلى لكافة الأندية خلال الموسم الكروى الجارى .



ورفض اتحاد الكرة التغيير فى اللوائح الخاصة بالموسم الجارى والتى تنص إنه يحق لكل ناد استبدال 5 لاعبين فى قائمته على مدار الموسم، وتحديدا فى فترتى القيد الصيفية والشتوية.





وهو ما يشير إلى أن الأندية التي قامت باستبدال اللاعبين الخمسة في فترة القيد الصيفية ليس لها الحق في الاستبدال في فترة القيد الشتوية.



وكان اتحاد الكرة سبق وأعلن أحقية كل ناد فى قيد 30 لاعبا فى الموسم الجديد، دون التقيد بسن معين بعد إلغاء دورى مواليد 97، كما تمت الموافقة على قيد 4 أجانب فى القائمة بخلاف قيد لاعب فلسطينى أو سورى أو شمال افريقى واحد كلاعب محلى على أن يتم إلغاء هذا القرار فى الموسم بعد المقبل.



وأصبح الزمالك أمامه قيد لاعب واحد فقط فى فترة الانتقالات الشتوية المقبل بعد أن استبدل أربعة لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الماضى ، ويتبقي للأهلى مكانين فى القيد المحلى وتأكد عدم قيد أى لاعب فى بيراميدز أو المقاصة فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .



