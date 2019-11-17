العرقسوس | 7 مشروبات تقضي على ألم التهاب الحلق

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة التهاب الحلق، والذي يكون في فصل الشتاء، نتيجة نزلات البرد.



ومن الأعراض التي تدل على أن الشخص مصاب بالتهاب الحلق: ارتفاع في درجات الحرارة، والشعور بألم عند البلع، واحمرار الوجه والعنق، وانتفاخ اللوزتين.



لذلك قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية بعض الاطعمة التى تقضى على التهاب الحلق وهى:



1- الزنجبيل

2-اليانسون

3-العرقسوس

4-الليمون بالعسل

5-عصير الاناناس الساخن

6-الشوربة

7-خل التفاح الطبيعى