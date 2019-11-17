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العرقسوس | 7 مشروبات تقضي على ألم التهاب الحلق

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:29 م
التهاب الحلق
التهاب الحلق
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رنا عصمت
يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة التهاب الحلق، والذي يكون في فصل الشتاء، نتيجة نزلات البرد.

ومن الأعراض التي تدل على أن الشخص مصاب بالتهاب الحلق: ارتفاع في درجات الحرارة، والشعور بألم عند البلع، واحمرار الوجه والعنق، وانتفاخ اللوزتين.

لذلك قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية بعض الاطعمة التى تقضى على التهاب الحلق وهى:

1- الزنجبيل
2-اليانسون
3-العرقسوس
4-الليمون بالعسل
5-عصير الاناناس الساخن
6-الشوربة
7-خل التفاح الطبيعى
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العرقسوس | 7 مشروبات تقضي على ألم التهاب الحلق

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