رسميا.. مورينيو مدربا لـ توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي رسميًا، اليوم، الأربعاء، تولي البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، المهمة الفنية للفريق.



وسيحل جوزيه مورينيو، مكان ماوريسيو بوتشيتينو الذي أقيل من تدريب السبيرز أمس، الثلاثاء، بسبب تراجع نتائج الفريق معه في الفترة الأخيرة.



وأوضح النادي الإنجليزي في بيانه، أن مورينيو سيتولى القيادة الفنية للفريق حتى موسم 2022/2023.



وستكون المباراة الأولى لتوتنهام تحت قيادة مورينيو، أمام وست هام يونايتد، يوم السبت المقبل، في تمام الثانية مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في جدول ترتيب فرق "بريميرليج" برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 12 جولة خلال هذا الموسم حتى الآن.