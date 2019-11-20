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فن

بعد نجاحه في تجسيد سليم الأول بـ ممالك النار.. الطفل معتز هشام يتصدر جوجل

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:49 ص
معتز هشام - ممالك
معتز هشام - ممالك النار
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قسم الفن
تصدر الطفل معتز هشام مؤشر البحث جوجل في مصر بعد نجاحه في تجسيد شخصية سليم الأول أثناء الطفولة فى مسلسل "ممالك النار"، والذى يتم عرضه حاليًا محققًا نجاحاُ كبيرًا.

وقال الطفل معتز هشام إنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققه دوره في المسلسل. وأضاف في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "ناس كتير تتحدث عن دوري بشكل إيجابي".

وتابع معتز هشام:" كنت أتابع ردود أفعال فريق العمل أثناء التصوير وشعرت بحجم الدور الذي أنفذه"، مضيفا:" بدأت التمثيل منذ 5 سنوات في المسرح، وبدأت بالتمثيل في قصر الثقافة في الفيوم، وأنا عندي 16 سنة".

الطفل معتز هشام كان الظهور الأول له في رمضان قبل الماضى، فى مسلسل "أبو عمر المصرى"، والذى قام ببطولته أحمد عز، وحقق العمل أيضا نجاحا كبيرا. وقد قدم معتز هشام خلال العمل دور "عمر"، نجل الفنان أحمد عز داخل الأحداث.

يشارك في بطولة مسلسل "ممالك النار" عدد كبير من الفنانين العرب في مقدمتهم خالد النبوى في دور "طومان باي"، والسورى رشيد عساف في دور "قنصوة الغورى" عم "طومان باي"، والمنسوب إليه حى الغورية في القاهرة، والفنان السورى محمود نصر الذي يجسد شخصية السلطان سليم الأول، والفنان السورى عبد المنعم عمايرى ويجسد بايزيد والد سليم الأول، والسورية كندة حنا في دور دلباى حبيبة طومان باى، والفنانة منى واصف كضيفة شرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك.
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