وزير الرياضة يكرم كيشو بعد حصوله على الذهبية وتأهله إلى أولمبياد طوكيو

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطل المصري محمد إبراهيم كيشو، وذلك بعد ان استطاع حجز بطاقة التأهل الي أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ عقب اقتناص المركز الخامس في بطولة العالم للكبار للمصارعة والتي أقيمت بالمجر.





كما توج كيشو بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن تحت ٦٧ كجم ببطولة العالم تحت ٢٣ سنة بعد التغلب على لاعب بيلاروسيا 9/0.





تقدم صبحي بالتهنئة لكيشو لحصوله علي الميدالية الذهبية في بطولة العالم تحت ٢٣ سنة، مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة تقف خلف كيشو في استعداداته ولا تدخر جهدا فى توفير الدعم والرعاية له من اجل المنافسة والحصول علي ميدالية في أولمبياد طوكيو.





وأضاف صبحى أن خطة الوزارة في دعم اللاعبين وتوفير الرعاية اللازمة لهم بالتعاون مع الجهات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني بدأت تؤتي ثمارها وتظهر نتائجها في تحقيق الميداليات والبطولات، حيث تعتبر هذه هي المرحلة الأولى فى الاعداد للحصول علي ميدالية في الأولمبياد القادمة، بالإضافة إلى التنسيق لما بعد الاولمبياد.





كما استعرض صبحي خطة كيشو في المرحلة المقبلة من إقامة معسكرات ومنافسة في بطولات مختلفة، قبل ان يبدأ اللاعب في دخول فترة الإعداد الخاصة بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.





ويعد كيشو من أبرز لاعبى المصارعة في مصر فى الفترة الأخيرة بعد احتلاله المركز الرابع فى التصنيف العالمى والأوليمبى، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للمصارعة.





يذكر أن كيشو تأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم 2019 التى أقيمت الشهر الماضى، ليكون أول لاعبى منتخب المصارعة المتأهلين للأولمبياد.





وكان اللاعب قد توج بذهبية دورة الألعاب العسكرية التى أقيمت بالصين، و كذلك ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب.



