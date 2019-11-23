معروف يدير مباراة الجونة والأهلي | والصباحي لـ إنبى والزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباراتي بعد غد الاثنين المقرر إقامتها ضمن مسابقة الدوري الممتاز.



جاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:



- الجونة مع الأهلي ( الجولة 5 ) : محمد معروف ويوسف البساطي واحمد ساهر ومعهم احمد العباسي حكما رابعا.



- انبي مع الزمالك ( الجولة 6 ): محمد الصباحي وأحمد توفيق وهاني عبد الفتاح ومعهم عاطف حسين حكما رابعا.



يذكر ان مسابقة الدوري المحلي عادت للانطلاق مجددا عقب انتهاء منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي توج بلقبها منتخب مصر الأوليمبي ونجح في حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



