خبراء حول إطلاق البنك المركزي مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري.. يدعم الشمول المالي.. تبعث برسائل قوية بأن الحكومة والجهاز المصرفي عازمان على تفعيل الميكنة الإلكترونية

- البنك المركزي يطلق مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري

- خبير: السداد الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري يدعم الشمول المالي - "صدى البلد" يوضح 15 شرطا لسداد أقساط التمويل العقاري إلكترونيا





أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل.





وأضاف البنك فى بيان له اليوم الأحد أن المبادرة في إطار تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات بتطوير وميكنة نظم الدفع والتحصيل، والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لإيجاد أفضل السبل نحو تقديم خدمة أيسر للمواطن المصري، وتساعد الخدمة الجديدة عملاء الصندوق المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي على سداد أقساط وحداتهم السكنية من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية بكل سهولة بدلًا من الذهاب بصورة شهرية لمقرات فروع البنوك.





وثمن الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ اجراء البنك المركزي المصري الخاص بالتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري، مؤكدا أنها تتوافق مع استراتيجية الدولة للدفع والتحصيل الإلكتروني وتدعم مبادرة الشمول المالي.





قال "أبوزيد" لـ"صدي البلد" إن تلك الاجراءات تبعث برسائل قوية بأن الحكومة والجهاز المصرفي عازمان علي تفعيل الميكنة الإلكترونية والتحول للمجتمع الرقمي و اللا نقدي، وهو ما يعني تحفيز المواطنين علي الاستفادة من الخدمات الرقمية الجديدة.





أضاف أن الجهاز المصرفي قام بتفعيل بطاقات الدفع المقدم " ميزة" لتقليل التعامل بالكاش وهو ما يعني حماية كافة المعاملات المالية والنقدية واحكام الرقابة عليها، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.





أوضح أن توجه البنك المركزي بأن الخدمة الخاصة بالدفع الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري، تعتبر تشجيعا للمواطنين والمستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي و التمويل العقاري، لاستخدام آلية الدفع الذكي بدون أي اعباء مالية.





توقع " أبوزيد" استمرار البنك المركزي في خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني لتشمل كافة المبادرات التي اطلقها " المركزي" وبالتالي سيتبع ذلك ابتكار منتجات مصرفية و مبادرات جديدة أكبر لدعم المواطنين.





وفيما يلي يوضح صدى البلد كيفية وأهم شروط السداد الإلكتروني أقساط التمويل العقاري:





- خدمة تقدم مجانًا بدون أي مقابل مادي حيث لن يتحمل العميل أي أعباء إضافية.





- الخدمة تعمل على كافة محافظ الهاتف المحمول العاملة بالسوق المصري.





- سيتم إتاحة الخدمة للجمهور اعتبارا ً من اول ديسمبر ٢٠١٩





- بداية الخدمة لعملاء بنوك (الأهلي – مصر – القاهرة – التجاري الدولي – التعمير والإسكان).





- الخدمة تخدم في المرحلة الأولى عملاء يزيد عددهم عن ٢٢٢ ألف عميل.





- تتم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والبنوك المانحة لخدمات التمويل العقاري.





- تهدف الخدمة لتحقيق مستهدفات الشمول المالي.





- المنظومة تساهم في توفير الوقت والجهد والمال لعملاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.





- تعمل المنظومة على مدار الـ ٢٤ ساعة، بدون الحاجة لزيارة العميل للفرع.





- ستقوم البنوك بفتح محفظة هاتف محمول للعملاء في حال كان العميل لا يملك واحدة.





- يقوم البنك المصدر للقرض بإرسال طلب تحصيل القسط إلى محفظة عميل الصندوق عند تاريخ استحقاق القسط الشهري.





- يتمكن العميل من مراجعة بيانات القسط والسداد من خلال إدخال رقم التعريف الشخصي.





- من المخطط باقي جهات التمويل الممولة لعملاء مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي وهي 15 بنكًا.





- ٨ شركات تمويل عقاري في خطط المراحل المقبلة أيضا.



