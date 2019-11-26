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رياضة

تغيير وحيد من مورينيو في مباراته الأوروبية الأولى مع توتنهام ضد أولمبياكوس

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:29 م
البرتغالي جوزيه مورينيو
البرتغالي جوزيه مورينيو
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محمد رشاد
أجرى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام تغييرا وحيدا على تشكيل فريقه أمام أولمبياكوس في أولى مبارياته الأوروبية مع الديوك.

ويلتقي توتنهام مع أولمبياكوس ضمن خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وغيّر مورينيو لاعبا وحيدا عن التشكيل الذي خاض مواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي، إذ شارك داني روز في مركز الظهير الأيسر بدلا من بين دافيز.

وجاء تشكيل الفريق اللندني كالآتي.

حراسة المرمى: جازانيجا.

الدفاع: سيرجي أورييه، توبي ألديرفيرلد، دافينسون سانشيز، داني روز.

الوسط: إيريك داير، هاري وينكس، لوكاس مورا، ديلي آلي، سون هيونج مين.

الهجوم: هاري كين.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفارق 5 نقاط عن بايرن المتصدر، بينما أولمبياكوس كأخير بنقطة واحدة.
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