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أخبار العالم

وزير الخارجية التركي يصف الرئيس الفرنسي بـ ممول الإرهاب

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:44 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
وصف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنه ممول للإرهاب. وأعرب أوغلو عن رفضه للتصريحات والانتقادات التي وجهها الرئيس الفرنسي للعملية العسكرية التركية على سوريا.

وقال أوغلو : " لا يمكن لماكرون أن يكون قائدا لأوروبا وهو يتأرجح في آرائه، في هذه اللحظات التي يوجد بها فراغ في أوروبا، يحاول ماكرون أن يكون زعيمها.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعرب عن أمله في أن يناقش زعماء الناتو، خلال قمتهم بلندن، في 3-4 ديسمبر، التدخل التركي في سوريا، الذي وصفه بالمهدد لعمليات التحالف الدولي ضد "داعش".

وتطرق ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، في باريس، اليوم الخميس، إلى التضامن بين الدول الأعضاء في الحلف، قائلا: "أن يعلن طرف تمسكه بالدفاع الجماعي ليس كافيا، فالمطلوب هو أفعال وقرارات وليس أقوال".

وأكد الرئيس الفرنسي على أن التدخل العسكري الذي قامت به تركيا في شمال شرق سوريا قبل أسابيع طرح أسئلة جدية تتطلب الإجابة.

وتابع: "كل تحالف يقتضي تضامنا بين حلفائه، ومن شروط ذلك الامتناع عن اتخاذ قرارات تنعكس على أمن الآخرين، دون التنسيق معهم.. أنا أحترم المصالح الأمنية لتركيا، التي شهدت هجمات إرهابية كثيرة جدا على أراضيها. لكن لا يجوز أن تقول: نحن حلفاء، وتطلب تضامنا معك من جهة، ثم تضع حلفاءك أمام الأمر الواقع، وهو التدخل العسكري الذي يعرض للخطر العمل المشترك للتحالف الدولي المناهض لـ داعش، وأود التذكير بأن الناتو جزء من هذا التحالف".

وأضاف ماكرون أنه يتمنى أن يناقش زعماء دول الحلف هذه القضية، بالإضافة إلى مشكلة أخرى تتمثل في مدى التطابق بين أنظمة "إس-400" الروسية المضادة للجو، التي اقتنتها أنقرة مؤخرا، والأسلحة التي يستخدمها الحلف.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وجهت انتقادات شديدة لتركيا على خلفية عمليتها العسكرية على الأكراد في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى انتقادات أخرى بعد قيام الجانب التركي بشراء منظومة صواريخ إس 400 الروسية، على الرغم من عضوية أنقرة في حلف الناتو.

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