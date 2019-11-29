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فن

ثقة في الله نجاح | محمد رمضان يجهز لـ دويتو غنائي مع مطرب عالمي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:53 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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سعيد فراج
نشر الفنان محمد رمضان، عدة صور له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع المطرب الفرنسي ميتر جيمس، معلنًا عن تعاونه معه في دويتو غنائي ينتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، قال الموزع الموسيقي رامي المصري، إنه يقوم خلال تلك الفترة بالتحضير لألبوم الفنان محمد رمضان الجديد، الذي سيصبح أول ألبوم له، بعد عدد من الأغاني والكليبات المنفردة التي طرحها مسبقًا.

وأضاف الموزع رامي المصري، في لقاء متلفز مع برنامج The Insider بالعربي، عبر قناة دبي الفضائية، أن الألبوم سيحتوي على دويتو غنائي، مشيرًا إلى أن الألبوم سيكون مع مطرب غربي من خارج الوطن العربي.

وكشف رامي المصري، عن أسماء باقي صناع ألبوم محمد رمضان الأول، وحول أزمة «رمضان» مع هاني شاكر الأخيرة، أكد على مكانة نقيب الموسيقيين المهمة، واعدًا إياه بأن الألبوم سيشهد أغاني مختلفة وتحمل رسالة.

من جهة أخرى، حققت أغنية Money لـ محمد رمضان نجاحا كبيرا جدًا، حيث حصدت مليونا و400 ألف مشاهدة بعد عدة أيام من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع يوتيوب ، وهو ما أهلها لاحتلال المركز الأول ضمن قائمة الأغانى الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب فى مصر.

وتقول كلمات الأغنية: "هتتكلم بالـ Money .. خد كاش مابيفرقش مايهمناش .. حب الناس هو اللي عاش .. معايا هتشوفوا الاندهاش .. كله Money ماشي Money Money Money".
ثقة في الله نجاح | محمد رمضان يجهز لـ دويتو غنائي مع مطرب عالمي
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