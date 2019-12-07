ريال مدريد يفوز بثنائية على إسبانيول وينتزع صدارة الليجا مؤقتا

واصل ريال مدريد مزاحمته لغريمه التقليدي برشلونة في صدارة الدوري الإسباني بفوز ثمين 2-0 على إسبانيول، اليوم السبت، بالمباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الليجا.





وجاء هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 37، عن طريق اللاعب الفرنسي رافائيل فاران مدافع الفريق، بعد تمريرة رائعة من مواطنه كريم بنزيما داخل منطقة الجزاء، سددها على يسار الحارس دييجو لوبيز.





بينما استطاع بنزيما أن يسجل الهدف الثاني، في الدقيقة 79، بعد تبادل التمريرات مع زميله فالفيردي داخل منطقة الجزاء، ليسددها الفرنسي في الشباك بسهولة.





وسيطر ريال مدريد على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 59% مقابل 41% لفريق إسبانيول.





وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 34 في الصدارة مؤقتًا، متفوقًا على برشلونة الذي سيواجه ريال مايوركا الليلة برصيد 3 نقاط، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 9 في المركز قبل الأخير.



