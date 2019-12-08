تفاصيل تطبيق المحمول الجديد لـ بنك SAIB

أطلق بنك SAIB أحد أبرز البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بالتعاون مع شركة ماستركارد، برنامج نقاط المكافآت لعملائه الأفراد من حاملي البطاقات بمختلف أنواعها، ليكون أول بنك في مصر يُطلق نظام مكافآت عبر تطبيق الهاتف المحمول يمنح العملاء نقاط عند استخدام بطاقات البنك، مع إمكانية استبدال النقاط فورًا في الشراء من أي مكان في العالم أو استبدال النقاط بأي معاملات شرائية سابقة وذلك تيسيرًا على العملاء.



ويتميز برنامج المكافآت من SAIB عن غيره بإمكانية استبدال النقاط في أي معاملات شرائية من أي متجر بالعالم وليس مشروطًا بنطاق محدود من المتاجر، كما يستطيع العملاء تنفيذ عمليات الاستبدال مباشرة من خلال تطبيق الهاتف المحمول دون الحاجة للرجوع إلى مركز الاتصال الهاتفي.



قال طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك SAIB، إن إطلاق برنامج نقاط المكافآت يأتي ضمن استراتيجية البنك لتوفير خدمات التجزئة المصرفية المبتكرة التي تلبي مختلف احتياجات العملاء، وتحقق متطلبات المواطنين بما يتماشى مع خطط الدولة والبنك المركزي الرامية إلى تعزيز فكر الشمول المالي، والتحول إلى مجتمع أقل استخدامًا للنقد.»



وأكد طارق الخولي أن إطلاق برنامج نقاط المكافآت يمنح عملاء البنك تلقائيًا وبشكل مجاني استبدال النقاط المُقدمة إلكترونيًا من خلال الموقع أو التطبيق الخاص ببرنامج المكافآت، بمجرد تسجيل حساب العميل الشخصي على الموقع الخاص ببرنامج المكافآت.



وعن كيفية الاشتراك ببرنامج نقاط المكافآت أوضح أنه يجب أن يكون العميل حامل لبطاقة من بطاقات بنك «SAIB» التي تنطبق عليها شروط الاشتراك في هذا البرنامج وصالحة للاستخدام طوال مشاركته في البرنامج، ومن ثم قيام العميل بالتسجيل بنفسه ببرنامج «SAIB» لنقاط المكافآت من خلال الموقع الرسمي للبنك من أجل المشاركة في البرنامج والوصول إلى النقاط المكتسبة، بعد إتمام أول معاملة مشتريات.



وحول كيفية احتساب النقاط بالبرنامج قال هيثم حمَاد رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك إن احتساب نقاط المكافآت على المشتريات يتم بنفس المعدلات في الاستخدام المحلي والدولي وهو كالتالي: بطاقات الائتمان الكلاسيكية : 0.5 نقطة لكل 1 جم، بطاقات الائتمان الذهبية : 0.6 نقطة لكل 1 جم، بطاقات الائتمان البلاتينية : 0.9 نقطة لكل 1 جم.



وفيما يتعلق بنقاط المكافآت الإضافية أوضح حمَاد أنه يتم منح هذه النقاط الإضافية مرة واحدة فقط لجميع حاملي البطاقات الائتمانية الحاليين والجدد كمكافأة على استخدام البطاقات، وتبدأ من 15,000 نقطة تمنح للبطاقة الكلاسيكية في حالة الوصول لإجمالي مشتريات بقيمة 15,000 جم و مرورا بالبطاقة الذهبية تمنحك 25,000 نقطة وذلك عندما تصل إجمالي المشتريات إلى 25,000 جم و تصل إلى 50,000 نقطة تمنح لحاملي البطاقة البلاتينية في حالة الوصول بإجمالي مشتريات بقيمة 30,000 جم، وذلك خلال 3 أشهر بحد أقصى (بدءًا من تاريخ أول معاملة مشتريات بعد إطلاق برنامج نقاط المكافآت).



وتابع: «لعملاء البنك حاملي بطاقات الخصم المباشر يتم احتساب نقاط المكافآت على المشتريات، حيث يتم احتساب النقاط بنفس المعدلات في الاستخدام المحلي والدولي لتكون بطاقات الخصم المباشر الكلاسيكية: 0.25 نقطة لكل 1 جم، وبطاقات الخصم المباشر التيتانيوم: 0.375 نقطة لكل 1 جم، وبطاقات الخصم المباشر البلاتينية: 0.5 نقطة لكل 1 جم، وبطاقات الخصم المباشر ورلد إيليت: 0.75 نقطة لكل 1 جم، كما يحصل حاملي البطاقات مسبقة الدفع على 0.25 نقطة لكل 1 جم.»



وأضاف أنه يتم استبدال النقاط لصالح حامل البطاقة الأساسية ويصرح له فقط بصفته وشخصه باستخدامها، حيث يتم تنفيذ استبدال النقاط فورا عند رغبة العميل في إتمام عملية الاستبدال وبكل سهولة عن طريق الموقع أو تطبيق الهاتف MasterCard® Pay With Rewards ™.



وأشار إلى أن الحد الأدنى لاستبدال النقاط هو 10.000 نقطة، وتنتهي صلاحية جميع النقاط المكتسبة بعد 24 شهر من تاريخ الحصول على النقاط.