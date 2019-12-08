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فن

حكيم يطرح ألبومه الجديد الراجل الصح.. 17 ديسمبر

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:47 ص
حكيم
حكيم
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قسم الفن
يستعد الفنان حكيم، لطرح ألبومه الجديد، والذي يحمل اسم "الراجل الصح" يوم 17 ديسمبر الحالي، وهو نفس اليوم الذي صدر به أول ألبوماته "نظرة".

الألبوم الجديد "الراجل الصح" يضم عشر أغنيات، صور حكيم منها ثلاث أغان وهي "سيبونا في حالنا" و"قلبي يا ناس" و"الموضة السنة دي"

كان حكيم طرح عدة أغان من الألبوم بشكل منفرد عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" وكان من بينها: "ليلة بمبي" من كلمات إسلام خليل وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق، وقد حققت حتى الآن نسبة مشاهدة اقتربت من نصف مليون.

كما يستعد حكيم، لطرح أغنية من ألبومه الجديد أيضًا بعنوان "الجارسون".

بينما طرح حكيم كليب "سيبونا في حالنا" من ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا ولاقت نجاحا كبيرا.
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