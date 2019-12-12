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رياضة

ختام اليوم الأول لكأس الفروسية الإقليمي للأولمبياد بالبحرين | صور

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:03 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
اختتمت اليوم الخميس المشاركة المصرية بفعاليات اليوم الأول لكأس الفروسية الإقليمي للأولمبياد الخاص"كأس الشيخ خالد بن حمد" والمقام بالعاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 11 حتى 15 من ديسمبر الجاري .

أكد الدكتور "باسم تهامي" رئيس البعثة المصرية للأولمبياد الخاص أن اليوم الأول شهد عددًا من الأحداث الهامة وفقًا لقواعد مسابقات الأولمبياد الخاص الدولي والتي بدأت بعملية تجانس الخيول مع الفرسان واختيار الأحصنة المناسبة والتي تتوافق مع الفرسان عقبها عملية تقسيم الفرسان والتي تهدف إلي تقسيم الفرسان المشاركين وفقًا للقدرة وذلك من خلال أداء الفرسان لبعض المهارات والتي تعرف بمهارات الركوب الإنجليزي .

ويضيف رئيس البعثة المصرية بأن من المقرر أن تبدأ غدًا فعاليات النهائيات بالكأس الإقليمي يعقبها مراسم تتويج الفرسان المشاركين ، مشيرًا إلي أن مصر تشارك بعدد 2 فارس ذكور في ثلاثة مسابقات يضمها الكأس وهي القفز ، والمسار والسيطرة ، ونقل الكرات .

وتتشكل البعثة المصرية من الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة، العقيد أحمد مصطفى قنديل مديرًا فنيًا ، والفارس عبد الهادي سيد خليفة من النادي الأهلي والفارس كريم المسلمي من نادي فروسية القوات المسلحة ، وتعتبر هذه المشاركة الدولية هي الثانية من نوعها في هذا الكأس بعد المشاركة الأولى لمصر في عام ٢٠١٤م .
ختام اليوم الأول لكأس الفروسية الإقليمي للأولمبياد بالبحرين | صور
ختام اليوم الأول لكأس الفروسية الإقليمي للأولمبياد بالبحرين | صور
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