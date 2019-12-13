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ديني

عن الملائكة والجن .. سؤالان لم تعرف دار الإفتاء لهما إجابة |فيديو

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:31 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
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عبدالله سليم
ورد سؤال إلى الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أثناء فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، مضمون: هل الجن يسرق؟.

وقال«عويضة» إن هذا السؤال لا يعرف إجابته، مشيرًا إلى أنه يسمع أن البعض يدخرون أموالهم أو يضعون أشياءً ذات قيمة في مكان ثم لا يجدونها في مكانها.

كان الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، تلقى سؤالًا مضمونه: إلى أين يذهب الملكان الموكلان بكتابة الحسنات والسيئات للعبد، بعد وفاته؟

وأجاب شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على السؤال بقوله: «الله أعلم بمكانهما»، مضيفًا أن حياة الميت الثانية تبدًأ بعد دخوله القبر، فلا تنتهي الحياة بموت الأنسان في حقيقة الأمر، مشيرًا إلى أنه ينتقل من الحياة الدنيا بطريق الموت إلى الحياة الآخرة التي أولها القبر.

وأوضح أمين لجنة الفتوى أن القبر ليس إلا طريق عبورٍ بين الدنيا والآخرة، فإن جاء أمر الله وقامت الساعة، فحينها ينتقل أهل القبور إلى مرحلةٍ أخرى هي مرحلة العرض والحساب، وتوزيع الجوائز والمنازل بين الجنة والنار.
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