ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لـ دواع أمنية.. تأجيل حفل تامر حسني في المنارة.. تفاصيل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:05 م
تامر حسنى
تامر حسنى
Advertisements
قسم الفن
أعلن الفنان رامي جمال، تأجيل حفله مع الفنان تامر حسني الذي كان من المقرر إقامته يوم 20 ديسمبر لكن تم تأجيله إلى 27 ديسمبر بسبب دواعٍ أمنية، التى من المقرر أن تقام فى قاعة المنارة.

ونشر رامي جمال علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري"، صورة يؤكد فيها الميعاد الجديد.

وعلق "رامي" علي الصورة، "تأجيل حفل الفنان تامر حسني والفنان رامي جمال ليوم الجمعة 27 ديسمبر بدلا من 20 ديسمبر لدواعٍ أمنية".

وينتظر رامي جمال الآن، طرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة من انتاج شركة "نجوم ريكورد".

وبدأ جمال التعاون مع شركة "نجوم ريكورد" عام 2013 من خلال البوم "فترة مش سهلة".

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال البوم "ليالينا" تم طرحه عام 2018 من إنتاج "نجوم ريكورد".
لـ دواع أمنية.. تأجيل حفل تامر حسني في المنارة.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل حفل تامر عاشور وساندي لدواع أمنية

شركة نجوم ريكورد تعيد طرح ألبوم "ليالنا" بطريقة الجرافيك

قدامك كلنا معجبين .. رامي جمال يوجه رسالة لـ عمرو دياب

تامر حسنى يشيد بموهبة شاب: بحبك يا متمكن يا سابق سنك.. فيديو

رامي جمال يكشف عدد ألحانه منذ بدايته

بصحبة تامر حسني| رامي جمال يعلن عن أول حفل له بعد إصابته بـ البهاق

ترشيحاتنا

نكسة الترجي تفضح فساد الكاف

فى عيد زواج جنش | 5 إطلالات تكشف أناقة زوجة حارس مرمى نادى الزمالك

جنازة الفنان حسن عفيفي من السيدة نفيسة

هل أسلم نجم ليفربول؟.. فينالدوم يثير تساؤلات قبل سفره إلى قطر.. شاهد

حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة.. البحوث الإسلامية يجيب

طرح لوح سيارات بأرقام مميزة للبيع تبدأ من 85 ألف جنيه .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي

إطلالات فخمة بالأخضر.. فستان أحلام أم جمبسوت سميرة سعيد؟

نجاح رالي مكادي هايتس 2019 بتتويج رحالة توتال