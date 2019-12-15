لـ دواع أمنية.. تأجيل حفل تامر حسني في المنارة.. تفاصيل

أعلن الفنان رامي جمال، تأجيل حفله مع الفنان تامر حسني الذي كان من المقرر إقامته يوم 20 ديسمبر لكن تم تأجيله إلى 27 ديسمبر بسبب دواعٍ أمنية، التى من المقرر أن تقام فى قاعة المنارة.



ونشر رامي جمال علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري"، صورة يؤكد فيها الميعاد الجديد.



وعلق "رامي" علي الصورة، "تأجيل حفل الفنان تامر حسني والفنان رامي جمال ليوم الجمعة 27 ديسمبر بدلا من 20 ديسمبر لدواعٍ أمنية".



وينتظر رامي جمال الآن، طرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة من انتاج شركة "نجوم ريكورد".



وبدأ جمال التعاون مع شركة "نجوم ريكورد" عام 2013 من خلال البوم "فترة مش سهلة".



يذكر أن آخر أعمال رامي جمال البوم "ليالينا" تم طرحه عام 2018 من إنتاج "نجوم ريكورد".