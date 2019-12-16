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رياضة

المصري تحت 20 عاما "1999" يتعادل مع الجونة بدون أهداف

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:23 ص
المصري تحت 20 عامًا
المصري تحت 20 عامًا “1999” يتعادل مع الجونة بدون أهداف
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
تعادل فريق المصري تحت 20 عام “1999” بقيادة مديره الفني كابتن فتحي عبد الغني مع ضيفه فريق الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب فرع النادي المصري “الضواحي 1” ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول من بطولة الجمهورية لتلك المرحلة السنية ، وأدارها طاقم تحكيم من منطقة دمياط مكون من : شريف حسن حكمًا للساحة ومعه كل من عمرو جمعة ومحمد ماهر كمساعدين.

انتهي الشوط الأول من المباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف وجاء الشوط الأول سجالا بين الفريقين وانحسر اللعب في منطقة وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرمى باستثناء تصويبة من عز الباسطي صانع العاب المصري ولكن تصدي لها حارس مرمي فريق الجونة.

و بدأ الشوط الثاني بداية قوية من جانب فريق المصري الذي تسيد لاعبوه الشوط الثاني بعد إجراء الكابتن فتحي عبد الغني تبديل بنزول علي حمدي ومحمود البيطار وتغيير خطة اللعب ، لتكون نقطة تحول بالمباراة ، ليمتلك بعدها المصري زمام الأمور ويسيطر على منطقة المناورات ويضيع العديد من الفرص السهلة ،ويمر الوقت المتبقي من المباراة دون جديد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

مثل المصري : حسام عياد حارس مرمى وكريم علاء وأحمد يوسف ومحمد عبد الخالق “دقدق” وامير شعيب في خط الدفاع وأمير صابر ومحمود عبد الواحد ومحمد محسن في خط الوسط وعز الباسطي وأحمد صابر خلف رأس الحربة الوحيد محمد الجمل.
فيما شارك في الشوط الثاني البدلاء : علي حمدي ومحمود البيطار ومحمد كريم.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الكابتن فتحي عبد الغني مديرًا فنيًا ، الكابتن محمد الريس مدربًا ، الكابتن السيد المنصوري مدربًا للحراس ، الكابتن عبد الرحمن قلاوينة أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، الكابتن علي الشحات اداريًا ، فيما يشرف على القطاع فنيًا الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للقطاع ، الكابتن محمد المنصوري مديرًا اداريًا ، الكابتن السيد الناغي المشرف علي حراس المرمى ، الكابتن إبراهيم الصفتي لشئون اللاعبين.

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