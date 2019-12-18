كلاسيكو الأرض | التعادل السلبي يفرض نفسه في نهاية المباراة رغم تفوق الريال



وبدأ لاعبو ريال مدريد بالضغط المتواصل على فريق برشلونة من أجل إحراز هدف مبكر والاستحواذ على مجريات وسط الملعب .



وسدد فالفيردي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصطدم بدفاع برشلونة الى خارج الملعب وتصبح ركنية للريال.



وأهدر ليونيل ميسي فرصة هدف محقق بطريقة غريبة بعد تلقيه تمريرة رائعه من جريزمان داخل منطقة الجزاء ولكن تعامل معها ميسي بشكل سيئ .



وجاءت فرصة لا تضيع بعد هجمة منظمة لبرشلونة وتمريرة من جريزمان لميسي لكن الكرة تمر من تحت قدمه ثم تصل لبرشلونة وعرضية أرضية لسواريز لكنه يسدد قدم راموس بدلا من الكرة.



وألغي حكم المباراة هدف لجاريث بيل بداعي التسلل بعدما عاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو .



وكان من المقرر، أن يقام لقاء الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الماضي، قبل أن يتم تأجيله نظرًا للمظاهرات التي شهدتها مدينة برشلونة بعدما صدر قرارًا بالقبض على القادة في إقليم كتالونيا، بسبب دعوات الانفصال عن إسبانيا، كما كان هناك دعوات لمظاهرات حاشدة بالتزامن مع موعد الكلاسيكو، لذلك تم تأجيله لـ ديسمبر الجاري.





انتهت أحداث المباراة بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل السلبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الكامب نو في الجولة الـ10 ، ضمن منافسات الدوري الإسباني .وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة الي النقطة 36 ويحتل صدارة الليجا، وبفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد، الذي يحتل الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.الشوط الأول :وبدأ اللقاء بـ انحصار الكرة وسط الملعب وسعى الفريقان للسيطرة على مجريات الأمور.مرر ليونيل ميسي لجوردي البا يمررها عرضية أرضية تمر من أمام دفاع الريال لكنها لم تجد متابعة من هجوم برشلونة في الدقيقة الرابعة .وتلقي إيسكو تمريرة من كروس لكن دفاع برشلونة يضغط عليه وتصل الكرة الى بنزيمة يسددها أرضية بيسراه لكن شتيجن يتصدى لها بثبات .وأنقذ بيكيه مرمى برشلونة بعد عرضية للريال من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء ورأسية من كاسيميرو لكن بيكيه ينقذ الكرة من على خط المرمى .وجاءت عرضية من جاريث بيل داخل منطقة الجزاء يقابلها كاسيميرو بضربة رأس لكن دفاع برشلونة يتصدى للكرة مرة اخرى وتخرج ركنية للريال .راموس ينقذ مرمى الملكي بعد عرضية من البا يخرجها كورتوا بيده ترتد لميسي يسددها من لمسة واحدة لكن راموس يتصدى للكرة من على خط المرمى ثم يمسك بها كورتوا مرة أخرى لينقذ قائد الريال مرماه من هدفوباغت فالفيردي لاعب الريال مرمي الكتالوني بعد تسديدة صاروخية بوجه القدم من خارج منطقة الجزاء لكنها تخرج بجوار القائم الأيسر لشتيجن الى خارج الملعبأهدر جوردي ألبا فرصة هدف محقق بعد تلقيه تمريرة رائعه من ميسي ليسددها بطريقة غريبة أمام المرمى لتمر بجوار القائم ليحرم برشلونة من هدف التقدم .الشوط الثاني :