أول تعليق من بوتين على قرار محاكمة ترامب أمام مجلس النواب الأمريكي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يعتبر أن إجراءات مسائلة نظيره الأمريكي دونالد ترامب في الكونجرس بنيت على اتهامات مختلقة.



جاء ذلك في معرض إجابة بوتين على أسئلة صحفية خلال مؤتمره السنوي الخامس عشر، بحضور أكثر من 200 صحفي.



ووافق مجلس النواب الأمريكي ذو الأغلبية الديمقراطية، اليوم الخميس، على التصويت لصالح توجيه اتهام رسمي للرئيس دونالد ترامب، بإساءة استخدام السلطة، ما يمهد الطريق لبدء محاكمته برلمانيا ضمن الإجراءات الرامية لعزله.



ووافق المجلس على توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة للرئيس دونالد ترامب بـ 230 صوتًا مقابل اعتراض 197 صوتًا.



ويواجه ترامب اتهاما باستغلال سلطته من جراء مطالبته لأوكرانيا بالتحقيق مع بايدن الساعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، كما أنه متهم بعرقلة تحقيق الكونجرس في هذا الأمر، فيما ينفي الرئيس الأميركي ارتكاب مخالفات، وندد بالتحقيق ووصفه بأنه خدعة.



ومن المرجح أن يواجه ترامب محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان يتعين إدانته وعزله، ويتوقع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أن تبدأ المحاكمة في أوائل يناير.



وفي أول تعليق له قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الخميس، إن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يحاولون إبطال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأضاف الرئيس الأمريكي: "عملية المحاكمة البرلمانية غير دستورية وما يجري هو انتحار سياسي".