هل تنجح الأنظمة التعليمية الجديدة في إنهاء الخوف من بعبع الثانوية العامة؟

كشفت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء مصر والخبير التربوي، عن أهمية الدور الذي يلعبه أولياء الأمور في دعم أبنائهم خلال مرحلة الثانوية العامة، مؤكدة أن النجاح لا يعتمد فقط على مجهود الطالب، بل على البيئة النفسية والمعنوية التي يوفرها المحيط الأسري.

وأضافت الحزاوي خلال لقائها مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الطالب يحتاج إلى تنظيم وقته بشكل فعال ومراجعة منهجية، مشيرة إلى أن التسويف وضعف تنظيم الوقت يؤدي إلى تراجع جودة المذكرة وارتفاع نسبة النسيان.

وأكدت أن الاستعانة بأساليب حديثة مثل الخرائط الذهنية والرسوم البيانية وحل النماذج الاسترشادية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم تعتبر أدوات مهمة لتعزيز الفهم وتثبيت المعلومات.

وأوضحت أن الطلاب يواجهون ضغوطًا مستمرة وخوفًا من الفشل، ما يجعل دور أولياء الأمور في تقديم الدعم النفسي والمعنوي أساسيًا، وأن بعض الأخطاء في التعامل معهم تحدث دون وعي، لذلك فإن التوجيه الصحيح من المتخصصين يساعد على تقليل هذه المخاطر، مشيرة إلى أن الفروق الفردية بين الطلاب لا تعني بالضرورة قدرة البعض على النجاح أكثر من الآخرين، بل تنظيم الوقت والانضباط الذاتي يمثلان مفتاح التفوق.

كما نصحت الحزاوي الطلاب بالتركيز على مراجعة المنهج بعد الانتهاء منه وحل النماذج الاسترشادية على أوقات محددة لمحاكاة ظروف الامتحان، مؤكدة أن الغرض من هذه النماذج التدريبية هو تصحيح الأخطاء وفهم نقاط الضعف بدلاً من الشعور بالإحباط، مشيرة إلى أن النماذج متاحة بصيغة PDF على المكتبة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، مع إمكانية حلها عبر منصة "مدرستنا 3".