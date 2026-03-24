التعليم تواصل طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة بموقعها وتعلن مواعيد حلها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مواصلة طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب 3 ثانوي الدارسين بالعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فضلا عن إعلان جداول مواعيد حل النماذج عبر قناة "مدرستنا ٣".

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مواصلة طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 بداية من النموذج الثالث وحتى النموذج العاشر لكل مادة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://ellibrary.moe.gov.eg/

وفي هذا الإطار، جددت وزارة التربية والتعليم التأكيد على أنه سيتم إتاحة نموذج استرشادي لكل مادة بالتتابع على موقع الوزارة يوميا في تمام الساعة ٩ مساء وفقا للجداول المعلنة والتي تمتد حتى شهر مايو المقبل بالتوازي مع إتاحة حل النماذج حصريا عبر قناة "مدرستا ٣" يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء على أن تكون الإعادة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي.

وعلى جانب آخر ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة أي نسخ مزيفة يتم تداولها على السوشيال ميديا

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

ومن المقرر أن يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الأحياء

الكيمياء

الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أما عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، فمن المقرر ان يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الرياضيات

الكيمياء

الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

وبالنسبة لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، فمن المقرر أن يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ

الجغرافيا

الإحصاء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)