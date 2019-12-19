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أخبار العالم

افتتاح اجتماع التعاون العسكري والفني بين إثيوبيا وروسيا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:30 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تشهد موسكو فعاليات الاجتماع العاشر لمجموعة الاعمال الإثيوبية الروسية حول التعاون العسكري والتقني بين روسيا وإثيوبيا.

وقالت وكالة الانباء الإثيوبية إن الفعاليات التي بدأت منذ يوم 17 من ديسمبر، تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والفني بين إثيوبيا وروسيا.

ويرأس الاجتماع رئيس الوفد الإثيوبي، والسفيرة ليلى غيبريوهان، ورئيس الوفد الروسي أناتولي بينشوك ، نائب مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني (FSMTC) .

وأعربت السفيرة ليلى العالم عن تقديرها للتعاون العسكري والتقني الطويل الأمد بين البلدين. كما أعربت عن اهتمام بلادها بتعزيز العلاقات مع روسيا.

وأثنى أناتولي بونتشوك على العلاقات العميقة بين البلدين، ودعا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع العلاقة إلى مستوى أعلى.
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