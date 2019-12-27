حبس عاطل لاتجاره في الحشيش بـ الجيزة

قررت النيابة العامة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بالجيزة.





وتم القبض على المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد حيازة عاطل لكمية من المواد المخدرة، استعدادا لترويجها على عملائه، وأنه اعتاد الاتجار بمخدر الحشيش، وبيعه لعملائه بمحيط مسكنه، بالإضافة إلى ترويجه بمنطقة المنيب.





من خلال تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد عدة أكمنة للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، اعترف بحيازتها للاتجار بها، وأرشد عن هوية عاطل تحصل منه على المضبوطات، فحرر محضرا بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.





وكانت وزارة الداخلية ضبطت عشرات المتهمين خلال الفترة الماضية من مروجى المواد المخدرة، ومنها توجيه ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المخدرات، نجحت وزارة الداخلية فى ضبط شخصين بمطروح، وبحوزتهما 3 كيلو جرامات من مخدر الكوكايين.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها، وتهريبها وترويجها، وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.





ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة، وعلى نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى، وهما: "عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح".





وعقب تقنين الإجراءات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح تم ضبطهما فى كمين أعد خصيصًا لهذا الغرض بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3 كيلو جرامات، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



