وزير الكهرباء لصدى البلد: تركيب 150 الف عداد ذكى حتى الآن

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى بمختلف أنحاء الجمهورية بنسبة 60%.





وأوضح شاكر فى تصريحات لصدى البلد، أن إجمالى عدد العدادات الذكية الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء بلغ حاليا 150 ألف عداد ذكى.





يذكر أن المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى يتم تنفيذه فى نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء كمرحلة أولى حيث يتم التنفيذ بشركة توزيع كهرباء شركة شمال القاهرة بمنطقتي (العبور- مدينة نصر) بإجمالي عدد حوالي 53 ألف عداد، وبشركة جنوب القاهرة بمنطقتي ( 6أكتوبر- الشيخ زايد) بإجمالي 50 ألف عداد ، وشركة الاسكندريــة بمنطقتي (وسط الاسكندرية – برج العرب) بإجمالي 39 ألف عداد، وشركة القناة بمنطقة (العاشر من رمضان) بإجمالي 50 ألف عداد، بمع ، وشـركـة جنـوب الدلتـا بمنطقة ( طنطا) بإجمالي 30 ألف عداد، وشركة مصر الوسطي بمنطقتي (المنيا- أسيوط) بإجمالى 28 ألف عداد.



