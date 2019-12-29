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أخبار البلد

وزير الكهرباء لصدى البلد: تركيب 150 الف عداد ذكى حتى الآن

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:10 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى بمختلف أنحاء الجمهورية بنسبة 60%. 

وأوضح شاكر فى تصريحات لصدى البلد، أن إجمالى عدد العدادات الذكية الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء بلغ حاليا 150 ألف عداد ذكى.

يذكر أن المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى يتم تنفيذه فى نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء كمرحلة أولى حيث يتم التنفيذ بشركة توزيع كهرباء شركة شمال القاهرة بمنطقتي (العبور- مدينة نصر) بإجمالي عدد حوالي 53 ألف عداد، وبشركة جنوب القاهرة بمنطقتي ( 6أكتوبر- الشيخ زايد) بإجمالي 50 ألف عداد ، وشركة الاسكندريــة بمنطقتي (وسط الاسكندرية – برج العرب) بإجمالي 39 ألف عداد، وشركة القناة بمنطقة (العاشر من رمضان) بإجمالي 50 ألف عداد، بمع ، وشـركـة جنـوب الدلتـا بمنطقة ( طنطا) بإجمالي 30 ألف عداد، وشركة مصر الوسطي بمنطقتي (المنيا- أسيوط) بإجمالى 28 ألف عداد.

ويتميز العداد الذكى بأنه يمكن المستهلك الحصول علي عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالامبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب،التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار أخر حالة عبث وتلاعب بالوقت ولتاريخ ،رسائل نصية من شركة الكهرباء علي الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد. 
وزير الكهرباء لصدى البلد: تركيب 150 الف عداد ذكى حتى الآن
وزير الكهرباء لصدى البلد: تركيب 150 الف عداد ذكى حتى الآن
وزير الكهرباء لصدى البلد: تركيب 150 الف عداد ذكى حتى الآن
وزير الكهرباء لصدى البلد: تركيب 150 الف عداد ذكى حتى الآن
وزير الكهرباء لصدى البلد: تركيب 150 الف عداد ذكى حتى الآن
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