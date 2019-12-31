مجلس الأهلي يتخذ قرارات مهمة بشأن الألعاب الأخرى .. اعرف التفاصيل

عقد، مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا بفرع النادي بالشيخ زايد، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اتخذ المجلس القرارات التالية بشأن الألعاب الأخرى في النادي.



اعتمد مجلس الإدارة ، على التعاقد مع اللاعب التونسي إسكندر زايد، لتدعيم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي لمدة 4 مواسم ، والموافقة على التعاقد مع عمرو علاء زهران، لاعب كرة السلة تحت 20 سنة بالنادي، لمدة 4 مواسم.



كما وافق مجلس الأهلي على تدعيم لاعبي الأهلي المشاركين في بطولة إنجلترا الدولية للإسكواش ناشئين وناشئات ، والموافقة على تجديد التعاقد مع عمرو الهمشري مدير جهاز التنس.



والموافقة على إقامة معسكر إعداد للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالسعودية، تتخلله عدة مباريات مع نادي الوحدة السعودي في الفترة من 8 إلى 15 فبراير المقبل، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية، التي تنطلق في مصر، اعتبارًا من يوم 18 فبراير المقبل.

