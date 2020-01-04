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شاهد.. بدء مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني في بغداد

السبت 04/يناير/2020 - 09:37 ص
بدء مراسم تشييع جثمان
بدء مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني في بغداد
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سمر صالح
انطلقت في الكاظمية شمال العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم، السبت، مراسم تشييع جثمان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، الذي لقى مصرعه مع عدد من قادة الحرس، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إثر غارة جوية أمريكية، فجر أمس، الجمعة، قرب مطار بغداد الدولي.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني، مراسم تشييع سليماني من مدينة سامراء التي تضم مرقد محمد الجواد، وعلي الهادي، من أئمة الطائفة الشيعية.

ومن المقرر أن تجرى مراسم تشييع "سليماني" في العاصمة العراقية بغداد، اليوم، بشكل رسمي بحضور قادة ومسؤولين عراقيين، وقادة الحشد الشعبي، على أن ينقل جثمانه إلى سامراء، وكربلاء، والنجف، ومن بعدها ينقل إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران، حيث ستقام له مراسم تشييع هناك.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن تشييع جثمان سليماني سيكون، صباح يوم الاثنين، في العاصمة طهران، وبعدها ينقل إلى محافظة كرمان جنوب البلاد (مسقط رأسه)، ليوارى الثرى.

وكان القائد الجديد لـ"فيلق القدس" الإيراني، إسماعيل قآني، توعد، أمس، الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي اغتاله الجيش الأمريكي قرب مطار بغداد.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، قال "قآني" في أول تصريح له بعد تعيينه "اصبروا قليلًا، وسترون بأم أعينكم بقايا جثث الشيطان الأكبر في الشرق الأوسط".

وعين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أمس، الجمعة، العميد إسماعيل قآني قائدًا جديدًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، خلفًا لقاسم سليماني.
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