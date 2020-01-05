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رياضة

بورتو ضد سبورتنج لشبونة.. التنانين بقيادة بيبي تحقق الفوز وتقترب من بنفيكا

الأحد 05/يناير/2020 - 11:16 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق بورتو فوزا صعبا خارج أرضه على حساب سبورتنج لشبونة بنتيجة بهدفين دون رد، اليوم الأحد، في قمة مواجهات الجولة الـ15 من منافسات الدوري البرتغالي.

بورتو تقدم مبكرا بعد 6 دقائق عن طريق المالي موسى ماريجا الذي استغل كرة بينية طويلة من المكسيكي خيسوس كورونا ليمهد الكرة ويمر بها من الحارس لويس ماكسيميانو إلى داخل الشباك.

ولكن عاد سبورتنج قبل نهاية الشوط بدقيقة بهدف التعادل بتوقيع الأرجنتيني ماركوس أكونيا بتسديدة قوية من داخل المنطقة سكنت الزاوية الضيقة لمرمى الضيوف.

وفي الدقيقة 73 تكفل المهاجم البرازيلي فرانسيسكو سواريز "تيكينيو" بتسجل هدف الفوز والـ 3 نقاط الثمينة.

وحافظ بورتو بهذا الفوز على فارق الأربع نقاط مع بنفيكا، الذي اكتفى بهدف في شباك فيتوريا جيمارايش السبت ليواصل سلسلة انتصاراته، بعد أن أصبح رصيده 38 نقطة.
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