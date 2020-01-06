تعرف عليها | 5 فوائد صحية تجعل الكاكاو مشروبك المفضل في فصل الشتاء

يحتاج كثير من الأشخاص إلى تناول مشروبات دافئة باستمرار في فصل الشتاء للتغلب على الجو البارد، ويعد الكاكاو من أشهر مشروبات الدافئة في فصل الشتاء.



كما أثبتت بعض الدراسات ان شرب الكاكاو يقي من بعض مشاكل الكلى، ومن ارتفاع ضغط الدم، مما يجعله خيارًا صحيًا أكثر من غيره حسب ما أشار موقع "health line ".



وفيما يلي نذكر بعض الفوائد الصحية للكاكاو، وتشمل :



يحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة التي تعمل على المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية.



يحسّن مسحوق الكاكاو من المزاج، كما يعدّ مضادًا للاكتئاب، وذلك لاحتوائه على مادة الفينيثيلامين والتي تعتبر ناقلًا عصبيًا في الدماغ.



يحتوي مشروب الكاكاو الساخن على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات بالمقارنة مع بعض المشروبات الأخرى كالشاي الأخضر، والتي تساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض، كالسرطان، وأمراض القلب، والشيخوخة.



يرتبط الكاكاو بانخفاض ضغط الدم، وتحسين صحة الأوعية الدموية، كما يساعد على زيادة الكولسترول الجيد في الدم حيث يُعّد غنيّا بالمغنيسيوم والفلافونويدات.



يساعد على التقليل من مقاومة الإنسولين مما يعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم، وخفض خطر الإصابة بمرض السكري.

