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توك شو

كفيف مصري يفوز بالميدالية الفضية في بطولة العالم للشطرنج

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:21 م
محمد حافظ مصري من
محمد حافظ مصري من ذوي القدرات الخاصة
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البهى عمرو
قال محمد حافظ مصري من ذوي القدرات الخاصة الفائز بفضية العالم فى الشطرنج، إنه حصل على المركز الثانى فى البطولة التى كانت مقامة فى تركيا.

وأضاف محمد حافظ "لديه إعاقة بصرية"، خلال مداخلة ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن هذه البطولة كانت تضم مشاركين من 5 قارات، مشيرا إلى أن تركيا كانت مشاركة بفريقين فى البطولة، ورغم ذلك فزت بالمركز الثانى.

وأكد محمد حافظ أنه بدأ لعبة الشطرنج من المرحلة الثانوية، مؤكدًا أنه بدأ اللعب فيها فى سن كبير.

وأوضح محمد حافظ، أنه يلعب بالتخيل ويقوم باللعب على حسب المنافس الذى ينافسه.
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