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رياضة

فقرة خاصة للتصويب على المرمى في مران الأهلي

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:41 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خصص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للتصويب على المرمى في مران الفريق على ملعب بابا فيلز ماندافا، الذي يحتضن لقاء فريقه أمام بلاتينيوم.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو، التي تحتضن مباراة الأهلي مع بلاتينيوم ظهر اليوم قادمة من هراري.

وخاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو ظهر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الغد.

ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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