AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تبدأ من 55 جنيها .. الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بمركز أوسيم

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:29 م
البناء المخالف بالجيزة
البناء المخالف بالجيزة
Advertisements
محمد الصاحى
حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بنطاق مركز ومدينة أوسيم للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعى فى حاله وجود أنشطة صناعية وذلك وفقًا لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لمناطق ( مركز ومدينة أوسيم والوحدة المحلية برطس والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالكوم الأحمر والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالبراجيل والقرى التابعة لها والوحدة المحلية ببشتيل) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 إلى 12 مترا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 م.

وجاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنيها كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الإداري 80 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر الإدارى 190 جنيها و 115 للمتر التجارى فى أقل قيمة و300 لاعلى قيمة و70 جنيها للمتر الخدمى كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنيها للمتر الخدمى .
تبدأ من 55 جنيها .. الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بمركز أوسيم
Advertisements

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد درة .. تعرف على عمرها وحقيقة زواجها من نور الشريف سرا

بنطلون غريب.. نيرمين الفقى تثير الجدل بهذه الإطلالة

رسالة غامضة من الحكم الدولى جهاد جريشة: ردى سيكون قاسيا جدا

إحالة حسام غالى إلى التحقيق باتحاد الكرة وعقوبات قوية فى انتظاره

الرقابة الإدارية تضبط شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية تتزعمها فلسطينية

سلوى محمد علي تعلق على إصابة عايدة عبد العزيز بالزهايمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول لقاء للملك سلمان بسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق.. صور

بـ الكاروهات الأحمر ونظارة سوداء .. بشرى تتألق فى أحدث ظهور لها

شعر كاريه أم باروكة.. منة فضالى تفاجئ الجمهور بـ إطلالة شتوية مبهجة.. شاهد