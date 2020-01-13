تبدأ من 55 جنيها .. الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بمركز أوسيم

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بنطاق مركز ومدينة أوسيم للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعى فى حاله وجود أنشطة صناعية وذلك وفقًا لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.



وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لمناطق ( مركز ومدينة أوسيم والوحدة المحلية برطس والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالكوم الأحمر والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالبراجيل والقرى التابعة لها والوحدة المحلية ببشتيل) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 إلى 12 مترا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 م.



وجاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنيها كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الإداري 80 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر الإدارى 190 جنيها و 115 للمتر التجارى فى أقل قيمة و300 لاعلى قيمة و70 جنيها للمتر الخدمى كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنيها للمتر الخدمى .