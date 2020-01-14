بحضور وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية.. مظاهرة حب فى وداع منتخب اليد قبل التوجه لتونس

حصل فرسان كرة اليد المصرية على جرعة كبيرة من الثقة والدعم الهائل، قبل ساعات من السفر إلى تونس والمقرر اليوم استعدادا لانطلاق أمم أفريقيا خلال الفترة من 16 إلى 26 من الشهر الجاري المؤهلة الى أولمبياد طوكيو يوليو المقبل.





- وزير الرياضة يؤازر منتخب اليد قبل منافسات بطولة افريقيا:

شهد المران قبل الأخير للمنتخب أجواء أشبه بمظاهرة " حب " من كل قيادات الرياضة المصرية واتحاد كرة اليد، بحضور د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحاد المهندس هشام نصر وبعض اعضاء اللجنة الأ ولمبية ورؤساء الاتحادات ومنهم المهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة والكابتن مؤمن صفا المشرف علي المنتخبات الوطنية باتحاد كرة اليد والجهاز الفني بقيادة الاسباني بارندو واللاعبين.





الجميع أكد ان كرة اليد المصرية " الواجهة" المشرفة للرياضة وقلعة من اهم القلاع التي تشرف مصر في المحافل الدولية ونجحت في حفر اسمها بحروف من دهب في العالمية.





شهد المران منافسة ساخنة بين اللاعبين وكان من المنتظر استبعاد لاعب واحد من الـ21 والسفر بـ20 لاعبا، لكن في ظل المنافسة الساخنة طالب الإسباني بارندو بسفر الجميع للإبقاء علي الروح الرائعة بين الجميع لانه لا احد يستحق الاستبعاد في ظل منافسة حامية بين الجميع للدفاع عن اسم مصر في تونس.





- عيد ميلاد " الخواجه"





في نهاية المران خطط اللاعبون ومجلس الادارة لمفاجأة سارة وحرصوا على إحضار " تورتة" للاحتفال بعيد ميلاد المدير الفني الاسباني بارندو افضل مدرب في العالم في اخر استفتاء خلال عام 2019 .. والذي بدوره توجه بالشكر للجميع علي هذه اللفته الرائعة من داخل المعسكر بالمركز الأولمبي بالمعادي ..





قائمة محظورات

وعقب انتهاء عيد ميلاد الخواجه جمع رئيس الاتحاد المهندس هشام نصر كل اللاعبين والجهاز الفني والطبي والاداري واعلن عن قائمة محظورات لابد من اتباعها خلال البطولة، وقال: اعلم ان الجميع ملتزمون وبفضل الله مجموعة كرة اليد من افضل الرياضيين في مصر، ولكن علينا توخي الحذر من بعض الامور نظرا لشدة المنافسة بيننا وبين تونس والجزائر في البطولة.





وأضاف: السوشيال ميديا ممنوعة نهائيا وممنوع التصرف بشكل فردي وعلي الجميع ان يدرك تماما اننا في بعثة ونمثل مصر وممنوع الاستجابة للاستفزاز باي شكل من الاشكال والتعامل دائما بابتسامة الواثق ولا يجب الاحتكاك كثيرا بالجمهور والاكل والشرب تحت اشراف مباشر للجهاز الفني، وممنوع الاكل الدسم وضرورة القتال في الملعب واعرف انها من سماتكم الشخصية، واليأس ممنوع، وعلينا العودة بالكأس من تونس بأذن الله واسعاد شعبنا العظيم .. والنهاية توكلنا علي الله .. وصيحة في حب مصر من الجميع".





- "عشوة" سمك وجمبري

في احد المطاعم الفاخرة دعا المهندس هشام نصر والكابتن مؤمن صفا اللاعبين والجهاز الفني لتناول عشاء جماعي، شهد اجواء مرح رائعة من الجميع وتسابق نجوم منتخبنا الوطني في اللقطات الطريف، وخطف الاضواء بخفة ظله الكابتن حسين زكي مدرب الفريق الملقب بالكونكورد الطائر ونجم منتخبنا الوطني السابق.. وتبادل اللاعبون احمد الاحمر وعلي زين القفشات مع زملائهم وسط اجواء رائعة.





- 11 مهندس و2 " دكاترة "

من اللقطات التي ظهرت في حفل العشاء ان المنتخب يفترض ان يلقب بمنتخب المهندسين، نظرا لوجود 11 مهندسًا بين افراد البعثة وهم: المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد وعلاء السيد مدير المنتخبات و المدير الفني الاسباني بارندو و نور ابو زيد المدير الاداري، ومن اللاعبين : بكار لاعب الاهلي السابق واحمد مؤمن الزمالك واحمد خير الاهلي واكرم يسري الزمالك وعصام الطيار الاهلي وكريم هنداوي المحترف في رومانيا.





كما تضم البعثة من الاطباء محمد شوقي طبيب الفريق وابراهيم المصري صيدلي.





- الوزير وحطب في النهائي

وعقب العودة من العشاء استقبل وزير الرياضة د. اشرف صبحي والمهندس هشام حطب اللاعبين بالمركز الاولمبي بالمعادي ووعدوهم بتذليل كافة العقبات ودعمهم بقوة مؤكدين انهم يتصدرون المشهد في الرياضة المصرية دائما مع الاسكواش وعليهم الاستمرار في الصدارة .. واكدوا على دعمهم في البطولة وأنهم سيطيرون الي تونس لحضور المباراة النهائية وقبل النهائي.





- 150 الف يورو لاذاعة البطولة