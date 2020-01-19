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أخبار البلد

اليوم.. وزيرة التضامن تطلق فرصة بالوادي الجديد

الأحد 19/يناير/2020 - 10:17 ص
نيفين القباج وزير
نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
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محمد عبد المنعم
تطلق اليوم نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي برنامج فرصة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد ود. عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة، ود. وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد.

وأكد د.عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي أن تدشين البرنامج بالوادى الجديد يأتى من منطلق اقتصادي تنموى يعمل على إتاحة العديد من الفرص للشباب فى المحافظة سواء فى الشركات أو المصانع في ظل ما تنفرد به محافظة الوادى الجديد من موارد بيئية وسياحية متميزة ويستهدف برنامج فرصة 1708 من مستفيدى تكافل وكرامة بالمحافظة في سن العمل ممن يتراوح أعمارهم بين 21 الى 35 سنة.

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