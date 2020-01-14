وزيرة التضامن تطلق برنامج وعي لمكافحة جريمة الاتجار في البشر

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تتجه خلال الفترة القادمة للاستثمار في البشر من خلال إطلاق برنامج وعي الذي يقدم مجموعة من الأنشطة الداعمة للقيم الإيجابية التى نحتاج لتعميقها في المجتمع المصري، والتي تدعم فكرة القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، ومنها قيم العمل واحترام التنوع والحفاظ على البيئة والكشف المبكر عن الإعاقة والاهتمام بصحة الأم والطفل ومكافحة جريمة الاتجار في البشر.



أكدت الوزيرة خلال اجتماعها بلجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الوزارة قررت اضافة ملف مكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعيه تماشيا مع مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية مراكب النجاة بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج.



وأكدت أن الوزارة قامت بتفعيل الشراكة مع عدد من الوزارات منها وزارة الصحة والتربية والتعليم، ونسعى للشراكة مع وزارة العدل لمعرفة البيانات حول من تزوج ومن لم يتزوج.



كما كشفت الوزيرة عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، خلال الفترة القليلة المقبلة ، حيث من المنتظر وضع اللمسات الأخيرة وهو الأمر الذى سيساعد على التعامل مع الجمعيات بشفافية وتسهيل مهامها، مؤكدة أنه سيتم إعادة هيكلة لبعض القطاعات غير الفعالة فى الوزارة وإلغاء الغير نشط منها .