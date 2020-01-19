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أمطار ورياح.. تعرف على توقعات الأرصاد خلال الـ 72 ساعة القادمة

الأحد 19/يناير/2020 - 08:54 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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إبراهيم القادري
قال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الانخفاض في درجات الحرارة يكون خلال فترات النهار وفترات الليل.

وأضاف "محمود شاهين " خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه خلال 72 ساعة القادمة تتراوح درجات الحرارة بين 15 إلى 16 درجة وهو ما يعد أقل من المعدلات الطبيعية بالنسبة إلى هذا الوقت من العام.

وأوضح "محمود شاهين" أن الفترة الماضية شهدت نشاطا قويا للرياح وهذا جعل الشعور بانخفاض درجات الحرارة في تزايد إضافة إلى أنها كانت مصاحب لها أمطار غزيرة.

وتابع "محمود شاهين" أن فرص سقوط الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية خفيفة على القاهرة والوجه البحري كما ان الملاحة البحرية ستكون غير مستقرة لان نشاط الرياح مرتفع علي البحرين المتوسط والأحمر .

واستكمل "محمود شاهين" أن هناك شبورة مائية نستشعرها في الصباح الباكر وتقلبات جوية وهناك انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة ليلا.
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