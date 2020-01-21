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أصل الحكاية

حدث ليلا.. السيسي يشارك في حفل الاستقبال الرسمي بقصر بكنجهام.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مستجدات تقلب بها الطاولة.. وابنة رانيا يوسف تخطف الأنظار من جديد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:59 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
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كتب - محمد الصاحى

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:


شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، في حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود بقصر باكنجهام الملكي، الذي أقامه الأمير وليام دوق كامبريدج، بالإنابة عن الملكة إليزابيث الثانية، وبحضور رئيس الوزراء البريطاني، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا"



علق الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي المنتخب المصري السابق على رحيل وليد أزارو عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. 

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا  "‏وليد أزارو مهاجم من العيار الثقيل دي وجهة نظري فيه دايما ومش هتتغير صحيح بيمر بحالة ارتباك شوية ودي بتحصل أحيانًا لكل المهاجمين عادي جدا، الاستغناء عنه في رأيي خسارة ولو هيخرج يبقى إعارة"، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا". 



ظهر مرتزقة سوري أرسله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا داخل ميناء طرابلس البحري، وذلك عقب وصوله من سوريا إلى الأراضي الليبية، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".



احتفلت الفنانة رشا مهدى، بهدف الفرعون محمد صلاح فى مرمى فريق مانشستر يونايتد، بطريقتها الخاصة، عبر حسابها على موقع "تويتر"، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".



كشفت رهاب بيتار، محامية الشاب السوري محمد حسن الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، عن تطور جديد في قضية مقتل موكلها برصاص زوج الفنانة اللبنانية (فادي الهاشم)، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".



تقام في السابعة مساء اليوم الثلاثاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".



خطفت ابنة الفنانة رانيا يوسف "نانسى" الأنظار إليها وذلك خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد "دماغ شيطان" وذلك داخل إحدى دورى العرض بأكتوبر، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا"

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