بعد خضوع خالد النبوي لـ قسطرة القلب.. تعرف على مخاطرها

خالد النبوى لـوعكة صحية، أدت إلى نقله إلى إحدى المستشفيات. انتشرت أخبار بالوسط الفني حول تعرض الفنانوعكة صحية، أدت إلى نقله إلى إحدى المستشفيات.





ومن جانبها أكدت منى المغربى زوجة الفنان خالد النبوى إصابة زوجها بأزمة صحية كبيرة، مطالبة بالدعاء له.





قسطرة بالقلب ، ووفقًا لموقع healthline، يمكن للأطباء أيضًا إجراء اختبارات أو إجراءات أخرى أثناء قسطرة القلب على سبيل المثال يمكنهم تصحيح بعض عيوب القلب الخلقية، مثل تضيق الصمام الرئوي. وأكد مقربون منه لـ صدى البلد، أن الفنان خالد النبوي ، قام بعملية، ووفقًا لموقع healthline،





وتضيق الصمام الرئوي هو حالة لا تفتح الصمامات فيها على نطاق واسع كما ينبغي و هذا يمنع تدفق الدم الكافي إلى القلب، لذلك يتم توصيل جهاز صغير يشبه البالون بنهاية القسطرة وينفخ في القسم الضيق بالقرب من صمام القلب المتأثر ويتم دفع البالون لتصحيح التضيق، ومن ثم إزلة البالون مع القسطرة.



