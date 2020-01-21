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مرأة

بعد خضوع خالد النبوي لـ قسطرة القلب.. تعرف على مخاطرها

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:04 م
خالد النبوي
خالد النبوي
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آلاء حسن
انتشرت أخبار بالوسط الفني حول تعرض الفنان خالد النبوى لـوعكة صحية، أدت إلى نقله إلى إحدى المستشفيات. 

ومن جانبها أكدت منى المغربى زوجة الفنان خالد النبوى إصابة زوجها بأزمة صحية كبيرة، مطالبة بالدعاء له.

وأكد مقربون منه لـ صدى البلد، أن الفنان خالد النبوي، قام بعملية قسطرة بالقلب، ووفقًا لموقع healthline، يمكن للأطباء أيضًا إجراء اختبارات أو إجراءات أخرى أثناء قسطرة القلب على سبيل المثال  يمكنهم تصحيح بعض عيوب القلب الخلقية، مثل تضيق الصمام الرئوي. 

وتضيق الصمام الرئوي هو حالة لا تفتح الصمامات فيها على نطاق واسع كما ينبغي وهذا يمنع تدفق الدم الكافي إلى القلب، لذلك يتم توصيل جهاز صغير يشبه البالون بنهاية القسطرة وينفخ في القسم الضيق بالقرب من صمام القلب المتأثر ويتم دفع البالون لتصحيح التضيق، ومن ثم إزلة البالون مع القسطرة.

وتحدث إجراءات قسطرة القلب بالمستشفيات وتشمل التحضيرات للعملية الصيام لمدة ثماني ساعات على الأقل قبل قسطرة،  وهناك مخاطر قسطرة القلب

  • تراكم السوائل بين قلبك و غطائه الخارجي
  • قراءات انخفاض ضغط الدم
  • رد فعل تحسسي لصبغ النقيض
  • جلطات الدم
  • نزيف شديد
  • نوبة قلبية
  • سكتة دماغية
  • نبضات غير منتظمة
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