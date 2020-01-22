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تعليم

بـ جرار زراعي.. معلمون ينتقلون إلى امتحانات الإعدادية بكفر الشيخ

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:38 م
امتحانات الإعدادية
امتحانات الإعدادية بكفر الشيخ
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محمود زيدان

"دول مش عمال تراحيل دول حاملي لواء العلم".. هكذا عبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول الصور التي جرى تداولها لمعلمين منتدبين للقيام بأعمال المراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

العديد من رواد "فيسبوك" وجروبات الدفاع عن حقوق المعلمين، تداولت صورًا لمعلمين ينتقلون إلى لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بقرية جماجمون، عبر جرار زراعي، وبعضهم يرتدي حذاء الشتاء "طرمبة"،  للتغلب على متاعب شوارع القرية التي تحولت إلى برك من الوحل.

حاول موقع "صدى البلد"، التواصل مع بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لم ترد على الهاتف، ولم تصدر مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أي بيان إعلامي، والتزمت الصمت التام، ولم تعلق بأي شيء حول هذه الواقعة التي أغضبت المعلمين.

وتجرى امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، في أجواء صعبة، بسبب موجة الطقس السيئ الذي شهدته، قرى ومدن المحافظة، وتحولت أغلب أفنية المدارس، خاصة في القرى إلى برك من مياه الوحل بسبب غزارة الأمطار، فضلًا عن صعوبة المواصلات، والتنقل، وكذلك - أيضًا - سوء حالة الطرق والشوارع المؤدية إلى لجان الامتحانات.

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