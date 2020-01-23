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بعد بكائها.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة لزوجة الشهيد وائل طاحون.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 12:42 م
الرئيس السيسى يوجه
الرئيس السيسى يوجه رسالة طمأنة لزوجة الشهيد وائل طاحون
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شيرين عادل
توجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى لزوجة الشهيد وائل طاحون حيث قام بمصافحتها هى ونجلها، وواساها بعبارات طمأنة ومؤازرة خاصة بعد بكائها لحظة إلقاء نجلها كلمة مؤثرة عن والده الشهيد . 

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.


وسيكرّم الرئيس السيسي، عددًا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

 

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

 

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.

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