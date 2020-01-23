انتهاء امتحانات أولى ثانوي.. والتعليم تؤكد عدم وجود شكاوى

أدى 607 آلاف و714 طالبا/طالبة بالصف الأول الثانوي، الخميس، امتحان مادة الكيمياء في آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.





وتضمن امتحان الكيمياء للصف الأول الثانوي 20 سؤالًا جميعها من نوعية "اختيار من متعدد".





وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).



