طالب يحاول الهرب بورقة إجابة الجبر فى إمتحانات الإعدادية ببنها

شهدت لجنة الإعدادية بمدرسة القدس بإدارة بنها التعليمية واقعة إختفاء ورقة إجابة لاحد الطلاب ويدعي ا ع عقب ادائه إمتحان مادة الجبر حيث إكتشف ملاحظو اللجنة ومراقب الدور الواقعة وجري إستيقاف الطالب لعدم تسليمه الورقة حيث أخفاها ورفض الإفصاح عن مكانها.





وعلى الفور تم اخطار طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية الذي أمر بإجراء التحقيقات وإحالة الطالب للشئون القانونية بالمديرية للتحقيق وكشف ملابسات الواقعة وتحرير محضر إثبات حالة بإختفاء الورقة.





وكان طلاب الإعدادية بمحافظة القليوبية قد أدوا امتحان مادة الجبر والذي جاء في مستوي الطالب العادي باستثناء نقطة في احد الاسئلة للطالب المتفوق حيث أدي 95 ألفا و538 طالبا الإمتحانات فى 407 لجنة على مستوى 12 إدارة تعليمية وسط اجراءات مشددة .





وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ان الطلاب يؤدون الإمتحانات وسط إجراءات أمنية مشددة وبتنسيق كامل مع كل المديريات الخدمية وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المديرية وبين كل المؤسسات.