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أخبار العالم

من دافوس.. حلف شمال الأطلسي يلتزم بدعمه العسكري للعراق

الخميس 23/يناير/2020 - 05:02 م
لقاء الرئيس العراقى
لقاء الرئيس العراقى بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي
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ميـــس رضـــا
استقبل الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، في مقر إقامته بدافوس اليوم الخميس، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، القرار الأخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق، والتأكيد على أهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل، كما تم استعراض الاوضاع الأمنية وضرورة اجتثاث الإرهاب ودعم الامن والاستقرار في العراق والمنطقة.

من جهته جدد الأمين العام لحلف شمالي الاطلسي التزام بعثة حلف الناتو  فى العراق بواجباتها في مجالات التدريب وتوفير الدعم العسكري الذي تحتاجه القوات المسلحة العراقية.
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