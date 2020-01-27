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فن

بالجينز المقطع.. نوال الزغبي تشعل إنستجرام

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة نوال الزغبى صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت نوال الزغبى باطلالة كاجوال خطفت بها أنظار متابعيها مرتدية بنطلون جينز مقطع وبلوفر باللون الأحمر، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ لإبراز إطلالتها.

ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعى نوال الزغبي، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: قمر طول عمرك، انتى بتصغرى، متالقة دائمًا.

ويذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أعلنت عن مفاجأة جديدة لجمهورها، وهي عبارة عن أغنية ستضاف إلى رصيدها الفني وستبصر النور قريبًا.

ونشرت الزغبي على صفحتها عبر تويتر مقطع فيديو من كواليس تسجيل هذا العمل، وعلقت عليه بـ "قريبا..".
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